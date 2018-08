Fietser zwaargewond na val in Vlissingen

Personeel Arduin slaat alarm: 'Wij trekken het niet meer'

4 augustus VLISSINGEN – Medewerkers van Stichting Arduin slaan opnieuw alarm over personeelstekort en de zorg voor cliënten. Verzorgenden van de woningen in Het Baken aan het Stadhuisplein in Vlissingen stuurden vrijdag een noodkreet naar het management van de instelling voor gehandicaptenzorg.