Fietser ligt naast de sloot in Middelburg zijn roes uit te slapen

Vlissingse pastoor onverbidde­lijk voor Spaanse drenkeling

20 april VLISSINGEN - ,,Er ligt een vent in het water!” De Spaanse drenkeling die zaterdag in Vlissingen uit de Koopmanshaven kwam gekropen, was de enige die het niet warm had bij het aanschouwen van de viering van Vlissings Verzet op het Rondeel. Maar ‘pastoor Derksen’, net klaar met zijn opruiende preek die de Vlissingers naar de kanonnen joeg, was onverbiddelijk: ,,Geef die man wat warms! Daar ligt een deken.”