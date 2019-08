Fietser komt ten val in duinen Westkapelle en raakt zwaargewond

WESTKAPELLE - Bij een valpartij op het fietspad achter het strand van Westkapelle is een fietser zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van strandpaviljoen Scheldezicht nabij de Joossesweg. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.