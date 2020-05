Fietser geschept door automobilist in Middelburg

Raadsleden voelen wethouder Els Verhage aan de tand over manco's rondom islamiti­sche school

27 mei VLISSINGEN - Wethouder Els Verhage (onderwijs) moet zich verantwoorden over de manier waarop zij omging met de aanvraag voor een islamitische basisschool in Vlissingen. CDA, POV en PvdA verwijten haar dat ze zelf niet goed geïnformeerd was, dat ze de raad verkeerd geïnformeerd heeft en dat aanvrager stichting Sipo onvoldoende en te laat op de hoogte is gebracht.