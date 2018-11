Fietser ernstig gewond bij ongeval Serooskerke

Wil je nog een Sint over de vloer? Boek hem dan snel

15:19 VLISSINGEN - Wil je de komende weken de Sint over de vloer in de bedrijfskantine, op school of gewoon thuis? Wacht dan niet te lang met boeken, want op = op waarschuwt de goedheiligman op websites als Marktplaats en Prikbord van Zeelandnet.