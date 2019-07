Fietser belandt in de sloot bij Koudekerke en raakt gewond

Hoe het kwam dat de fietser de sloot in reed is niet bekend. Toegesneld ambulancepersoneel heeft de fietser ter plaatse onderzocht. Het slachtoffer is daarna met fiets en al naar huis gebracht.

Bij een ongeval op de Verkorte Groeneweg in Koudekerke is vanmiddag een fietser rond half 4 licht gewond geraakt nadat de fietser in de sloot is gereden. De politie is samen met de ambulance ter plaatse gekomen. De fietser is ter plaatse onderzocht door het ambulance personeel en vervolgens samen met haar fiets naar huis gebracht.