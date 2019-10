Fietser (82) overleden na botsing met andere fietser in Middelburg

Middelburg - Een 82-jarige man uit Middelburg is overleden nadat hij donderdag in de omgeving van het Molenwater met de fiets in botsing kwam met een andere fietser. De politie is op zoek naar getuigen die rond 14.00 uur iets van het ongeluk hebben gezien.