Fietsen is ‘rusten met de stang tussen de benen’ voor Middelburger Henk Soepenberg

Middelburger Henk Soepenberg bekent het aarzelend, maar een beetje showbink is de 67-jarige sportieveling wel. Dat zijn fietstocht met een antiek stalen ros resulteerde in loftuitingen op het Facebookaccount van het Historisch Rijwielmuseum in geboorteplaats Ommen streelt zijn ego. Een prestatie was het natuurlijk ook wel om met zo’n eeuw oude fiets in vier dagen van Middelburg naar Ommen te trappen.