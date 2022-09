Fietsen en varen rond en op Veerse Meer om bestrijding alvleesklierkanker te steunen

Gregory groeide van ‘probleem­jon­gen’ tot hoofdrol­spe­ler in film over jongeren­werk: ‘Henk begreep mij wel’

Ruwe Diamant heet de korte film die de Middelburgse jongerenwerker Henk Tahitu maakte over Gregory, een ‘probleemjongen’ uit Nieuw-Middelburg. De film is genomineerd voor een Zeeuwse filmprijs op Film by the Sea.

13 september