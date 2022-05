Fietsaccu zorgt voor rokende vuilniswagen

De politie kreeg de melding dat een vuilniswagen van de gemeente in brand zou staan. Er bleek inderdaad rook uit de achterkant van de vuilniswagen te komen. Er zat niets anders op dan een deel van het vuilnis op het gras te kieperen, zodat de brandweer met behulp van een warmtecamera de bron kon opsporen. Dat bleek een fietsaccu te zijn die in de ondergrondse container was gegooid. De accu was vervolgens beschadigd door de pers van de vuilniswagen en in brand gevlogen. ‘Veel rommel en werk doordat iemand niet de moeite had genomen om de accu netjes af te voeren’, aldus de politie op Facebook.