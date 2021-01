Festung Walcheren waarschuwt voor gat boven ondergrondse bunker in duinen Groot-Valkenisse

De stichting kreeg eind vorig jaar een melding dat er ‘illegaal gegraven’ is naar een bunker, die daar zes meter onder het duinzand ligt. De gravers legden al een schacht van een paar meter diep aan. Of het werk nog niet af is, of dat de schacht is ingestort, weet voorzitter Patrick Sloot van Stichting Festung Walcheren niet. ,,Maar dat het levensgevaarlijk is om in de buurt van het gat te komen, staat vast.”