Festival Onderstroom Vlissingen trekt 30.000 bezoekers

Net als vorig jaar werden de Festival Specials goed bezocht, zoals ‘ Circus van de Mens’ van Zurøck bij de kazematten. Ook de voorstelling ‘Pie in the Sky’ van Boost Producties was een hit. De muziek, de acrobatiek en het beweeglijke decor in de 20 minuten durende voorstelling maakten indruk. Ook De Clown, een voorstelling in een tent op het Bellamypark, zat niet zonder publiek. Daarnaast trokken de doorlopende acts op en rond het Bellamypark als ook de door de stad trekkende artiesten zoals de Gardeners veel kijkers.