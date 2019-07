Festival Onderstroom Vlissingen 2019: zere schenen en een natte broek

Johnny Wisse en Sjoerd Blaas winnen klasse­ments­wed­strij­den ringrijden

13:10 AAGTEKERKE - 34 ringrijders reden voor hun klassement op ‘het weitje’. Sjoerd Blaas wist als enige 28 van de 30 ringen in te steken en werd zo dagwinnaar. De 1e beker was voor Peter Maranus en de pollepel werd gewonnen door Jorco Jobse. Voor de mooiste versierde paarden waren er ook prijzen te winnen. In de categorie trekpaarden had Lisa Vermuë het mooiste paard. Bij de overige paarden was het paard van Petra Coppoolse het mooist versierd.