Festival Hrieps in recordtempo uitverkocht

Niet langer gratis de boot in het water in Vlissingen

11:49 VLISSINGEN - Even de boot in het water leggen, is er niet meer bij in Vlissingen. De gratis bruikbare, openbare trailerhelling in de Tweede Binnenhaven is definitief buiten gebruik gesteld. Tot het najaar konden mensen daar vrijelijk met een trailer hun boot nog in het water leggen en er weer uit halen.