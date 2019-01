Festival DÆR stuurt bezoekers dit jaar het Nollebos in

VLISSINGEN - Kunstfestival DÆR ontwikkelt zich tot een soort rondreizend circus: voor de derde editie in 2019 is voor de derde maal een nieuwe locatie gekozen. Organisatoren Wybe de Haan en Anne van Helteren strijken dit jaar neer op 9 en 10 augustus in het Vlissingse Nollebos.

Een hele kleine slag om de arm nog: de handtekening onder de vergunning moet nog gezet worden. ,,Maar alle lichten staan op groen”, laat De Haan weten. ,,Festival DÆR is altijd ergens anders: dan weer daar, en dan weer daar. We heetten eerder zo dan dat we dat concept bedacht hadden, maar zo pakt het wel uit.”

Heel andere vorm

In 2019 wordt het dus het Nollebos. Meer specifiek: tussen de Kanovijver en de Zwanenburgseweg, op een stuk bos dat aan drie kanten door water omsloten wordt. ,,Daar in dat bos verscholen zijn belevingen en podiumpjes te zien. In het midden is een open veld, daar komt het hoofdpodium. Het festival krijgt dus een heel andere vorm dan vorig jaar, want dat was één groot open veld waar van alles te doen was.”

Het bos brengt heel veel beperkingen met zich mee, maar ook heel veel mogelijkheden. ,,Daar wordt je creatief van”, vindt De Haan. Kan hij een tipje van de sluier oplichten van wat er dan te zien is in het Nollebos? ,,Je kan schommels verwachten, klimwerken, kunst in de bomen die door het hele bos heen bewegen. De bomen worden eigenlijk gebruikt voor alles.”

Wereldmuziek

De programmering voor het hoofdpodium is nog niet bekend, maar de organisatie belooft ‘een hele hoop wereldmuziek, electronische en experimentele muziek, een hoop jazz en een heel klein beetje pop'. Daarnaast is er een randprogrammering met veel theater, kunst en taal.

Tickets zijn vanaf 9 april te krijgen via de site van het festival, festivaldaer.nl, en Facebook. Op 1 februari gaan de zogeheten early bird-tickets al in de verkoop voor een gereduceerd tarief.

Volledig scherm Een eerdere editie van DÆR. © Lisette van Peenen