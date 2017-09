Felle strijd om titel King of the Channel

SP: 'Bus van Middelburg naar ziekenhuis Vlissingen wordt twee keer zo duur'

16:36 MIDDELBURG - Een bezoekje met de bus vanuit Middelburg aan het ziekenhuis of de sociale dienst in Vlissingen gaat met ingang van zondag ruim twee keer zo veel kosten: geen zes maar zestien euro. Dat geldt voor de losse kaartverkoop in de bus. 'Onaanvaardbaar', vindt de SP in Middelburg.