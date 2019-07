Felle reactie op ‘vergeten onderhoud’ zwembad Arnemuiden: Hele handel is bijna rijp voor de sloop

Dit jaar twee Zeeuwse evenemen­ten in teken luchtvaart

9:33 ARNEMUIDEN - Zeeland kent dit jaar niet één, maar twee luchtvaartevenementen. De Zeeuwse Vliegdagen in augustus op vliegveld Midden-Zeeland en de Zeeuwse Luchtvaart Dagen in oktober in de Lasloods in Vlissingen.