Familieruzie in Middelburg leidt tot steekincident

Nieuwe gids voor wandelaars op Walcheren

14:04 MIDDELBURG - Een nieuwe gids voor wie de wandelschoenen wil aantrekken op Walcheren. Vijftien routes staan er in het boek 'Walcherse wandelingen', dat dinsdag 28 augustus wordt gepresenteerd. Dijkgraaf Toine Poppelaars van Waterschap Scheldestromen neemt in boekhandel De Drvkkery in Middelburg het eerste exemplaar in ontvangst.