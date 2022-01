Familie Inge Caljouw geschokt door lagere straf: ‘Dit hadden we nooit verwacht’

BIGGEKERKE - ,,Het is ongelooflijk”, zegt Tom Caljouw. De ouders van Inge Caljouw zijn geschokt door de lagere straf voor de man die in juni 2020 in Vlissingen hun 42-jarige dochter doodreed.

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde Rotterdammer Ahmed K. (29) dinsdag tot tweeënhalf cel, terwijl vijf jaar was geëist. De rechtbank in Middelburg legde vorig jaar vier jaar gevangenisstraf op. Hoewel K. met snelheden tot 168 kilometer per uur door de bebouwde kom van Vlissingen achter iemand anders aan reed, vindt het gerechtshof dat er geen sprake was van een straatrace.

,,Je verdient minimaal tien jaar gevangenisstraf”, zei moeder Riet Caljouw twee weken geleden bij de behandeling van het hoger beroep tegen de verdachte. De uitspraak valt de ouders dan ook rauw op het dak. ,,Het verschil is wel heel erg groot”, zegt Tom Caljouw. ,,We zitten hier echt terneergeslagen, want dit is een grote teleurstelling. Het is abnormaal. We moeten dit even verwerken.”

Quote De politiek moet nu echt met andere wetgeving komen, om dit soort dingen niet meer te laten gebeuren Tom Caljouw

Ook bij eerdere, vergelijkbare zaken is het juridisch lastig gebleken om wegpiraten zwaar te straffen. Doodslag kan zelden worden bewezen. ,,Naar onze overtuiging was dit echt doodslag”, zegt Caljouw. ,,In het buitenland worden dit soort gevallen veel zwaarder bestraft. Daarom vinden wij dat de politiek hier aan zet is. Die moet nu echt met andere wetgeving komen, om dit soort dingen niet meer te laten gebeuren.”