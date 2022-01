Familie in emotionele oproep bij stille tocht voor Tim in Middelburg: 'Stop met die messen, geweld is niet stoer!’

De 15-jarige Middelburger werd precies een week eerder neergestoken, vlakbij de Meanderflat in Dauwendaele. De tiener overleed drie dagen later aan zijn verwondingen.

Jeugdcriminoloog over fataal steekincident in Middelburg: ‘We moeten bij de feiten blijven’

Zo’n vierhonderd mensen lopen zondag in Middelburg verbonden in verdriet en ongeloof - zoals burgemeester Harald Bergmann eerder zei - mee in de stille tocht voor Tim van der Steen. Daaronder heel veel leeftijdsgenoten van Tim en vrienden van Jong Ambon, waar hij bij de jeugddivisie speelde.

Vertrekpunt is de plek bij de Overloper in Dauwendaele waar de 15-jarige na het steekincident lag. Hier, onder een foto van Tim, ontstaat een monument van medeleven, met bloemen, foto’s, briefjes en knuffelbeesten en. ‘Iedereen staat even stil / en houdt zijn adem in / voor een allerlaatste groet / aan die lieve Tim’, staat er op een gedicht.