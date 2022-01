Familie doet emotionele oproep bij stille tocht voor Tim in Middelburg

MIDDELBURG - Stop met die messen, want geweld is niet stoer. Distantieer jezelf van vrienden die met wapens lopen en zoek een hobby. Met die emotionele oproep van de familie werd zondag de stille tocht afgesloten voor Tim van der Steen.

De 15-jarige Middelburger werd precies een week eerder neergestoken, vlakbij de Meanderflat in Dauwendaele. De tiener overleed drie dagen later aan zijn verwondingen.

Zo’n vierhonderd vrienden, familieleden en sympathisanten liepen zondag in Middelburg mee in de stille tocht voor Tim van der Steen. Daaronder heel veel leeftijdsgenoten van Tim en vrienden van Jong Ambon, waar hij bij de jeugddivisie speelde. Vertrekpunt was de plek bij de Overloper in Dauwendaele waar de 15-jarige na het steekincident lag. Hier, onder een foto van Tim, ontstond een monument van medeleven, met bloemen, foto’s, briefjes en knuffelbeesten. Deelnemers aan de tocht droegen witte ballonnen en rozen met zich mee.

Eenmaal terug bij de Overloper richtte Tims oudoom Sjaak Lammers het woord tot de aanwezigen. ,,Een mes hoort niet thuis op straat, maar in de keukenla! Ik roep iedereen op die hier staat: STOP ERMEE! NU! Doe het voor Tim. Doe het voor jezelf!”

Hieronder volgt de volledige toespraak bij de stille tocht voor Tim van der Steen

‘Het doet ons goed om te zien dat jullie met zovelen op deze plek zijn samengekomen om Tim te herdenken.

Zondag om 12.30 uur las de moeder van Tim op Facebook over een steekincident. Tim was net een half uurtje weg. Net als vele andere Middelburgse moeders was ze ongerust. Tims zus Esmee en opa Peter zijn gaan kijken. Het meest rampzalige, ondenkbare scenario was helaas bewaarheid. Esmee heeft Tim kunnen identificeren terwijl hij daar in een plas bloed lag, voor dood achtergelaten.

Tim is daarna met spoed naar het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam vervoerd, waar hij woensdagmiddag is overleden op de IC, ondanks het feit dat het chirurgenteam met man en macht heeft gestreden om Tim weer beter te maken. Het was dan ook een niet te bevatten schok om Tim op deze manier te verliezen.

Uiteraard vraagt iedereen zich af: hoe kon dit gebeuren. Vele vragen zijn nog niet beantwoord. Daarnaast volgt het onvermijdelijke schuldgevoel van de naasten, of dit voorkomen had kunnen worden. Ook voor de hulpverleners is dit geen eenvoudige zaak. Namens de moeder van Tim kan ik zeggen dat ze ontzettend goede steun bieden.

Als oudoom van Tim kwam hij voor mij over als een lieve, attente jongen, die altijd vrolijk was, met een enorme passie voor voetbal en Feyenoord. Toen ik naar zijn nieuwe huis ging kijken, liet hij mij trots zijn kamer zien en zijn spelcomputer waar hij voetbalspelletjes speelde. Hij was ook al jaren een talentvolle voetballer bij voetbalclub Jong Ambon. Natuurlijk kon hij ook een schoffie zijn, en soms ook wat naïef.

Alles wat gezegd en geschreven wordt over deze zaak dat niet van de politiewoordvoerder komt, is pure speculatie; het feit is dat Tim deze brutale moord absoluut niet verdiend heeft.

Vandaag herdenken en treuren we om deze zinloze tragedie die Tim is overkomen, waarbij we erbij stilstaan dat we dit NIET voor onze kinderen willen. Ik heb gesprekken gehad met mijn nichtje, de mamma van Tim. Ik kan me als vader en oom geen voorstelling van haar verdriet maken. We voelen ons dan ook onmachtig, omdat je zo graag de pijn wil verzachten. Ik heb haar ook verteld dat ik slecht slaap en velen van u zullen de laatste week ook in angst en onzekerheid hebben geleefd.

Ook heb ik haar verteld dat ik zo graag zou willen dat deze afschuwelijke en zinloze moord nog iets goeds zou kunnen opleveren. Ze heeft daarom gevraagd of ik hier iets over zou willen zeggen.

Natuurlijk hopen we allemaal dat de daders worden gestraft. Echter na de stille tocht en uitvaart van Tim blijven de ouders met een niet te beschrijven verdriet. Uit respect voor de ouders en familie zouden we het op prijs stellen dat er op social media en whatsappgroepen niet meer gespeculeerd wordt over de toedracht. Ten eerste vertroebelt dat het lopende politieonderzoek en ten tweede is het voor de nabestaanden erg belastend.

Toch blijven er logischerwijs vragen hangen in de samenleving. Hoe we zover zijn gekomen dat jongeren een ruzie beslechten met messen die zo groot zijn dat ze bijna niet onder ene jas verstopt kunnen worden. Door drillraps, waarin geweld met messen wordt verheerlijkt en wannebe gangstergedrag van de jeugd zijn we nu op een punt gekomen dat we steeds meer op de Verenigde Staten gaan lijken, maar dan met een messen-wapenwedloop. Wellicht lijkt het logisch om ook een wapen mee te nemen naar school of straat, als jouw leeftijdsgenoten dat ook doen. Nu is dat naar mijn mening een misvatting. Ik denk dat er een uitweg is.

Ten eerste: een mes hoort niet thuis op straat, maar in de keukenla! Ik roep iedereen op die hier staat: STOP ERMEE! NU! Doe het voor Tim. Doe het voor jezelf.

Ten tweede. distantieer jezelf van vrienden die met wapens lopen. Het is niet stoer, maar zoals we met Tim hebben ondervonden, levensgevaarlijk.

Ten derde: als pianodocent pleit ik ervoor om een hobby of sport te kiezen, die je met passie uitvoert. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat muziek of sport minder agressief gedrag opwekt.

Ten vierde, aan de ouders gericht: zorg voor een liefdevolle en veilige plek voor uw kinderen en geef het goede voorbeeld door geweld, wraak, discriminatie en intolerantie te vermijden. U heeft als ouder een zeer grote verantwoordelijkheid hierin.

Vandaag sluiten we deze stille tocht af met de herdenking van onze lieve Tim, die nog een leven voor zich had. Hij kan nooit bewijzen dat hij een goede zoon, broer, oom, sportleraar of vader kon worden. Laten WIJ dat dan wel proberen te zijn.

Sjaak Lammers, oudoom van Tim van der Steen