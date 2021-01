Failliet, maar toch een tweede leven voor Vlissings bedrijf. ‘Goedemorgen met Prins Glas’

Waardeloze grond van oude stort­plaats bij Middelburg is nog wel goed voor zonnepane­len

20 januari MIDDELBURG - Boeren kunnen er niks mee, en er een nieuw natuurgebiedje van maken lukt ook niet vanwege de troep in de grond. Middelburg zit dus in zijn maag met de oude stortplaats aan de rand van de stad, bij de N57. Maar er is een duurzame oplossing in de maak: eerst een baggerdepot en straks zonnepanelen erop.