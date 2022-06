Façade krijgt vorm in Middelburg: kunst in grachten, op pleintjes en aan gevels

Toch geen opvang Oekraïners naast moskee: te duur en te laat klaar

MIDDELBURG - Middelburg huisvest toch geen Oekraïners in de flexwoningen naast de moskee. Het is financieel een te groot risico. Bovendien zijn die woningen op zijn vroegst eind dit jaar klaar, en is het maar de vraag of ze dan nog nodig zijn.

23 juni