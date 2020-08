Eyup had het naar zijn zin in Middelburg, maar mag niet in Nederland blijven: ‘Ik ben boos, verdrietig en bang’

,,Ik vind het fijn in Middelburg en hoop dat we hier mogen blijven”, zei Eyup in februari in een gesprek met deze krant over hoe het is om jong te zijn in Zeeland. Leerkrachten, klasgenoten en ouders van de Regenboogschool in Middelburg steunden het gezin Elmas met acties om hen in Middelburg te houden. Een half jaar later ziet de wereld er toch veel somberder uit.