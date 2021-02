Extreem laag water is geen probleem voor scheepvaart: 'die houden daar rekening mee’

Het viel Leo de Wolf vandaag vanuit zijn woning aan de boulevard in Vlissingen op dat het water vandaag wel erg laag staat. Of dat niet leidt tot problemen met de scheepvaart?

Een woordvoerder van het coördinatiepunt van Rijkswaterstaat in Vlissingen moet een beetje gniffelen om de vraag. “Dat zou gek zijn als wij dat niet in de gaten hadden.” De medewerker bevestigt dat er vandaag inderdaad sprake is van ‘extreem laag water’. Vandaag komt het waterpeil rond de 2.70 meter onder NAP, terwijl 1.80 meter gemiddeld is. Dat is het gevolg van het springtij vandaag. De oostenwind zorgt ervoor dat het water nog wat lager staat. Voor kapiteins van grote schepen zou de waterstand niet als een verrassing moeten komen. Ze gebruiken modellen om de lage waterstand lang van te voren te voorspellen. “Door van te voren minder gas te geven kunnen ze het lage water ontwijken.”