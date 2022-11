Extraatje voor de jeugd: ‘We praten steeds over overlast, maar laten we ook iets leuks voor ze doen’

Middelburgse jongeren krijgen 22.500 euro van de gemeente waarmee ze iets leuks kunnen doen of kopen. Het geld wordt verdeeld over de drie jongerencentra, maar de jongeren mogen zelf beslissen waaraan het wordt uitgegeven.

,,Een biljarttafel, een gezamenlijke kerstmaaltijd, het kan van alles zijn”, zegt CDA’er Ella Poppe, die het initiatief nam voor dit extraatje voor de jeugd. Samen met de LPM stelde ze voor 7500 euro te geven aan elk jongerencentrum: De Poort in de Veerse Poort/Nieuw-Middelburg, 2nd Base in Dauwendaele/Mortiere en De Branding in de Stromenwijk.

Overlast

,,We hebben het steeds over het bestrijden van overlast door jongeren. We willen ook iets positiefs voor ze doen”, verklaart Poppe.

Een aantal partijen in de gemeenteraad had er eerst wel moeite mee om geld te geven zónder dat bekend is waaraan het wordt uitgegeven. ,,Nou breekt mijn klomp”, reageerde Poppe. ,,We lenen 45 miljoen euro voor een fonds om grote investeringen uit te betalen zónder dat we precies weten welke investeringen. En dan zou drie keer 7500 euro een probleem zijn?”

LPM’er Jesse Aarnoutse viel haar bij: ,,Geef de jeugd die kans.” Dat deed de gemeenteraad uiteindelijk ook. Alleen de SGP stemde tegen.