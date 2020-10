Extra miljoenenbijdrage voor artikel 12-gemeente Vlissingen neemt zorgen niet weg

Brand in Huize Marja Zoutelande vermoede­lijk aangesto­ken

9 oktober ZOUTELANDE - De politie is een onderzoek gestart naar de brand in groepsaccommodatie Huize Marja aan de Langendam in Zoutelande. Het eerste onderzoek heeft uitgewezen dat er vermoedelijk sprake is van brandstichting. De politie is op zoek naar getuigen.