Extra geld voor beveiliging Zeeuwse zeehavens: ‘Als we niks doen, gaan we Rotterdam en Antwerpen achterna’

Gerben Dijksterhuis, de burgemeester van Borsele, kijkt er al lang niet meer van op. Als voorzitter van de havendriehoek Zeeland-West-Brabant is hij goed op de hoogte van wat er in omliggende havens gaande is. ,,Wat er in Rotterdam en Antwerpen gebeurt met toenemende drugscriminaliteit is zorgwekkend. De problematiek die daar speelt is veel groter dan hier. Maar als dat ons voorland is, moeten we echt dingen doen om dat tegen te gaan. Als we niks doen, gaan we misschien wel dezelfde kant op.”