Extra enthousiasme bij koren die Middelburg weer doen bruisen

Wim Melis streek neer in Brabant, maar: ‘Ik kom pas echt tot rust op het Zeeuwse strand’

De wieg van Wim Melis (60) stond in Oost-Souburg, hij leerde lezen en rekenen op de Souburgse lagere school, voetballen deed hij bij de plaatselijke voetbalvereniging en na het behalen van zijn vwo-diploma studeerde hij aan de HEAO in Vlissingen. Keurig volgens traditioneel Zeeuws recept ontmoette hij zijn grote liefde tijdens het uitgaan in de Hooizolder... en tóch settelde hij zich in Brabant.

1 juni