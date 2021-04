Expositie op Middelburgs Bolwerk moet taboes rond depressiviteit doorbreken

De rondreizende foto-expositie is er gekomen dankzij Jorien Mesu, die lesgeeft op de HZ in Vlissingen. ,,In coronatijd is de sprankeling bij veel jongeren weg. Ze missen de lol en motivatie, worden vlakker in de omgang. Veel studenten missen het bruisende studentenleven. In één-op-één gesprekken hoor ik vaak dat jongeren het zwaar hebben. Ze missen ontlading. En wat we bij de HZ ook zien is dat het aantal aanmeldingen bij de studentenpsycholoog is verdrievoudigd.’’