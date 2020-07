Evenementenambtenaar Fred Borgs: ‘Ik kon niet weg van Vlissingen’

Fred Borgs woont al zijn hele leven in de Vlissingse wijk Middengebied. Hij is geboren aan de Hogeweg en woont nu met zijn vrouw Tineke in de Irislaan, in een ‘baashuis’ tussen de huurwoningen voor de Schelde-arbeiders, met sierlijke duiven in de schuur. Ze kwamen er aan via woningruil. In de grote tuin staan perelaars en wacht de diepe vijver op renovatie. ,,Wij wonen hier lekker.”



,,Ik heb herinneringen aan deze buurt. Iedereen had wel kippen en konijnen in de tuin. Ik ging voer brengen, verzorgde kippen. Ik had altijd dieren, kauwtjes. Ik kocht kuikentjes bij de dierenwinkel voor een dubbeltje. Die voedden we dan op. Voor de pan, ja. Als zo’n haan op het aanrecht lag, was je even kwaad, maar je at er toch van”, vertelt hij.



,,We waren thuis met achten. We gingen nooit met vakantie. Een keer met de boot naar Breskens was een feest. Mijn vader werkte als schakelbordwachter bij de PZEM in volcontinu dienst. Thuis had hij een fietswerkplaats. Dubbeltjes en kwartjeswerk. Ik geloof dat een band plakken dertig cent kostte. Dat mocht ik dan gaan ophalen. Rondje langs adressen, ik kon dat blijkbaar goed. ’s Nachts om half twee kon iemand aanbellen met een kapotte fietslamp. Dat deden mensen toen gewoon. ”