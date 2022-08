Even alles vergeten in het kinderparadijs: ‘Kidsdag Walcheren moet een mooie herinnering worden’

MIDDELBURG - Honderden Walcherse kinderen kunnen niet zomaar op vakantie of een dagje uit, omdat hun ouders daar het geld niet voor hebben. Speciaal voor die kinderen is er de Kidsdag Walcheren: springkussens, lasergamen, pannakooi, rodeostier en gratis drinken en (halal) eten.

De Kidsdag is bedoeld voor alle kinderen op Walcheren van wie de ouders een bijstandsuitkering ontvangen. Het gaat om achthonderd kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, zegt Richard van der Heijde, die met Dirk Bolier en Jessica de Jong het initiatief nam. Van der Heijde: ,,Ik hoop dat zaterdag 3 september vierhonderd kinderen met hun ouders naar sporthal De Sprong komen.”

Kinderparadijs

De Sprong wordt tussen 10.00 en 17.00 uur omgebouwd tot een kinderparadijs met heel veel springkussens en allerlei spellen zoals een obstakelbaan, lasergamen, pannakooi, sumoworstelen, rodeostier, archery tag en ringgooien, kondigt Van der Heijde aan. ,,De activiteiten zijn bijna allemaal in de sporthal, zodat het ook kan doorgaan als het weer niet zo mooi is.”

Van der Heijde kwam op het idee voor een Kidsdag via zijn werk als centralist op de alarmcentrale. Daar hoorde hij regelmatig verhalen over moeilijke thuissituaties waar veel kinderen last van hebben. ,,Ik ben christen en wil graag helpen, dus dacht: hoe kan ik veel kinderen helpen? Toen ik veertig werd heb ik veertig mensen over mijn idee verteld en gevraagd om geld om het uit te voeren.”

Via Orionis Walcheren en de gemeente Vlissingen, waar hij woont, kwam Van der Heijde erachter dat er alleen al in de gemeente Vlissingen zo’n vierhonderd kinderen wonen in een gezin met een bijstandsuitkering. Dankzij sponsors, bedrijven en fondsen lukte het om in 2019 een Kidsdag Vlissingen te houden, in Oost-Souburg. Door de coronapandemie kreeg het initiatief twee jaar lang geen vervolg, maar nu dus weer wel, en meteen voor heel Walcheren.

Mooie herinnering

,,We richten ons op de 4- tot 12-jarigen. Ik hoop dat als ze later aan hun jeugd terugdenken, dat ze dan, hoe moeilijk die tijd ook was, zich met plezier deze Kidsdag zullen herinneren”, zegt Van der Heijde. Voor de ouders is er een koffiehoek en een informatiemarkt met Stichting Minima Vakanties Walcheren, Orionis Walcheren, Schuldhulpmaatjes en andere organisaties. ,,Want het gaat erom de kinderen een leuke dag te geven, maar een blijvend effect om hun situatie te verbeteren zou het allermooist zijn.”

Alle mensen met een bijstandsuitkering hebben via Orionis Walcheren een brief met toegangsbewijs voor de Kidsdag Walcheren gekregen. Mensen die geen brief hebben gehad maar denken dat hun kinderen misschien toch in aanmerking komen, kunnen mailen naar info@kidsdagwalcheren.nl.