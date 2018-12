Etty Hillesum smokkelde kinderen uit Kamp Westerbork

Spetterend einde van de reis voor JP & The Seeger Session Band

15:20 MIDDELBURG - De JP & The Seeger Session Band begon in 2009 als een tijdelijk project geïnspireerd door Bruce Springsteen’s The Seeger Sessions uit 2006. Negen jaar en honderdvijftig optredens later kun je het moeilijk nog tijdelijk óf een project noemen. De band oogstte succes in binnen- en buitenland. Nu gaan de leden hun eigen weg, na een spetterend afscheid zaterdag in een uitverkochte De Spot in Middelburg.