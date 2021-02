‘Essentiële informatie ontbreekt.’ Deskundigen kritisch over gevolgen Waterpark Veerse Meer voor natuur en landschap

GGD opent op 1 maart vaccinatie­straat in Middelburg

17 februari MIDDELBURG - Op 1 maart opent de GGD Zeeland een vaccinatiestraat in Studio A58 in Middelburg. Na Terneuzen en Goes wordt dit de derde in de provincie. Later zal er ook nog een vaccinatiestraat in Zierikzee komen.