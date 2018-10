Ernstig zieke Lein Lievense benoemd tot ereburger van gemeente Veere

Lein Lievense is ernstig ziek en er is geen zicht meer op herstel. De grondlegger van de Kustmarathon hoopt zaterdag toch bij de start van de wedstrijdmarathon aanwezig te zijn. In eerste instantie was het de bedoeling dat hij via een videoboodschap de lopers zou toespreken, maar als zijn gezondheid het toelaat komt hij toch zelf naar Burgh-Haamstede.