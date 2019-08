Ernstig ongeluk op boerenerf aan de Baaiweg in Zoutelande

Beste strandred­ders van Europa strijden dit weekend met elkaar op Badstrand in Vlissingen

8:30 VLISSINGEN - De beste strandredders van Europa gaan zaterdag en zondag met elkaar in competitie op het Badstrand in Vlissingen, tijdens het eerste Lifesaving Event daar. Naast de getrainde redders, die kampen in de races Oceanman en Oceanwoman, kan iedereen die zin heeft meedoen aan een afvalrace Beachflags.