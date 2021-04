Ernstig gewonde bij valpartij op motorcrossterrein Ritthem

Doodstil in de Veerse Poort, volop leven in Sint Laurens: skaters wijken noodgedwon­gen uit

15:26 MIDDELBURG - Het is voorlopig echt even gedaan met het skaten in de Veerse Poort. De gemeente heeft de baan gebarricadeerd met verkiezingsborden om te voorkomen dat jongeren er toch gaan skaten. Die wijken nu uit naar bijvoorbeeld Sint Laurens.