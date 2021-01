Erik Dijkstra en Frank Evenblij maken live radio in ‘het Paradiso van Zeeland’: Podium De Piek

,,We willen de regio in, met nieuwsverhalen die daar spelen. En we hebben allebei een beetje een zwak voor Vlissingen. Ik heb er met mijn theatershow Bureau Sport opgetreden en ik heb herinneringen aan een heel leuke avond.” Evenblij heeft herinneringen aan De Piek van zijn documentaire die hij in 2010 draaide over Bløf. Bassist en tekstschrijver Peter Slager van de band komt zondagavond ook langs in de uitzending. Ook Tonnie 'Broeder’ Dieleman is te gast in De Piek. De radio-uitzending is ook te bekijken, via de webcam op de site van NPO Radio 1.

Onrust en oesters

,,We hoorden dat De Piek kan gaan verdwijnen en daar schrokken we toch van", zegt Dijkstra. ,,We besteden ook aandacht aan de onrust die heerst in Vlissingen, zoals die jongeren die de deur van het stadhuis vernielen. En we gaan het hebben over de oesterberg die aan het ontstaan is nu de restaurants gesloten zijn. We brengen een ode aan de oester.”

In de rubriek Literatuur bij het haardvuur wordt stilgestaan bij Betje Wolff, co-auteur van De Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart uit 1782. Via Michiel de Ruyter en de kaapvaart willen de presentatoren naar de banden van Vlissingen met de slavenhandel, aan de hand van de recente publicatie in NRC over hoe de eerste Afro-Amerikaanse slaven werden verhandeld via de kapersbrieven van de vroeg-zeventiende-eeuwse burgemeester van Vlissingen Jan de Moor, enthousiast handelaar en investeerder van koloniën in Zuid-Amerika.

Trots op betaald voetbal

,,En we duiken in het sportverleden. In de jaren negentig, toen VC Vlissingen enige tijd betaald voetbal speelde. De mensen die we spraken zijn nog steeds vreselijk trots op het feit dat Vlissingen een betaalde voetbalclub kon oprichten. Dat het niet zo lang geduurd heeft, tja. Het doet heel veel voor de identiteit van een stad.”

Reageren tijdens de uitzending kan via de sociale media-accounts van Dijkstra en Evenblij, op Facebook en Instagram. De uitzending is zondag, NPO Radio 1, 20.00 tot 22.00 uur. E