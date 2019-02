Erfgenamen mogen niet verhuren

Symboli­sche start bouw zorgappar­te­men­ten

10:06 KOUDEKERKE – Eind dit jaar wonen cliënten van Zeeuwse gronden in een serie appartementen aan de Kerkstraat in Koudekerke. Aanstaande woensdag, 13 februari, is de officiële start van de bouw van dat complex. Dan wordt symbolisch de eerste paal geslagen.