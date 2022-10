Eresaluut van waterstralen voor door oorlogsgeweld gesneuvelde zeelieden

Broeder Dielemans obsessie voor Jan de Prenten­knip­per: ‘De parallel tussen hem en mij is surrealis­tisch’

Broeder Dieleman treedt in de voetsporen van Jan de Prentenknipper. ,,Hij loopt mijn muziek en mijn knipkunst binnen.” Voor zijn concert in Goes knipte hij een unieke poster, die daar te koop is.

27 oktober