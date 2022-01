Erehaag voor omgebrachte Tim van der Steen (15) uit Middelburg: ‘Stop zinloos geweld’

Hart voor Veere spreekt nu al banvloek uit over DTV en wethouder Maas

DOMBURG - Hart voor Veere (HvV) weigert bij voorbaat om na de verkiezingen van maart een coalitie te vormen met DTV. Ook de PvdA/GL valt af als coalitiepartner als die partij Chris Maas opnieuw als wethouder naar voren schuift, aldus Marcel Steketee. Hij weet dat Maas de beoogd wethouder is namens die partij. ,,Maar we willen niet eens met hem praten over een nieuwe coalitie.”

14 januari