Erehaag voor Inge Caljouw

Zij overleed zondag 14 juni nadat ze de woensdag daarvoor door een auto was geschept op de Van Woelderenlaan in in Vlissingen. Inge Caljouw was een bekende verschijning in haar rolstoel, die ze ook gebruikte als vehikel voor haar boodschap dat leven in een rolstoel eerder mogelijkheden geeft dan beperkingen. Haar uitvaart was vandaag. Slechts dertig mensen mochten bij haar afscheid zijn, maar Inge is door haar hockeyteam eerder herdacht in het Omnium in Goes, waar de SGB sport. Op de begraafplaats was voldoende ruimte voor ieder die haar wilde vergezellen naar haar rustplaats.