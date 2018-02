Erben Wennemars helpt Middelburgers fit worden

MIDDELBURG - Schaatscommentator Erben Wennemars is nog niet terug van de vandaag af te sluiten Olympische Spelen. Maar dinsdag 13 maart loopt hij een ' daily mile ' met scholieren in Middelburg.

Dagelijks een kwartiertje rennen, houdt scholieren - en ieder ander - fit. Het helpt kinderen - en ouderen - niet alleen op gewicht te blijven, maar houdt hen ook letterlijk beter bij de les. Wennemars is ambassadeur van The Daily Mile. Hij komt naar Middelburg om de Vitale Revolutie-Dauwendaele verder op gang te helpen. De aftrap van 'Dauwendaele in Beweging' vindt maandagmiddag plaats bij sportschool Fit For Free aan de Buitenruststraat.

Ambitieus plan

De Middelburgse gemeenteraad heeft een ambitieus plan opgesteld om de bevolking fitter en gezonder te krijgen. De wijk Dauwendaele dient als proefwijk. De raad trok voor de komende drie jaar 3,5 ton uit om bewoners van de wijk te bewegen over te gaan op een gezondere leefstijl. Meer bewegen natuurlijk, maar ook gezonder eten. De Middelburgse bestuurders willen 'een vitale omgeving realiseren voor de inwoners van Dauwendaele'.

Om ouderen, en anderen die overdag aan kunnen sluiten, op een plezierige manier te laten bewegen én uit hun isolement te halen, kunnen ze elke maandagmiddag onder begeleiding van Middelburg Beweegt meelopen in een wandelgroep. Tussen 14.00 en 14.30 uur lopen maandag 26 februari de eerste groepen de wijk in. Als 'kick-off' kunnen wijkbewoners ook tussen 14.00 en 16.30 uur een FitCheck doen en een Fit4Free behandeling van een fysiotherapeut ondergaan. In de sportschool wordt belangstellenden uitgelegd hoe sporten en bewegen mensen met Alzheimer kunnen helpen en er is een cursus valpreventie.

Vitale omgeving voor inwoners

De Vitale Revolutie die het Middelburgse gemeentebestuur voorstaat, gaat overigens verder dan sport en bewegen, benadrukt Gerard van der Wal, een van de gemeentelijke projectleiders. De Zeeuwse hoofdstad wil haar inwoners een vitale omgeving bieden, een 'omgeving waarin mensen fysiek, mentaal-emotioneel, sociaal en financieel in balans zijn'. Als aan al die voorwaarden is voldaan, zijn mensen ook gelukkiger en gezonder, is door onderzoek bewezen.

Quote Als het project aanslaat, willen we de Vitale Revolutie binnen enkele jaren ook uitrollen over andere wijken Gerard van der Wal, projectleider