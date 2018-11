Er zijn drieduizend honden in Vlissingen. Voor zover de gemeente weet.

Pauline Broekema toert door Zeeland

11:55 NOS-journalist en schrijver Pauline Broekema maakt komend weekeinde een tournee door Zeeland. Zaterdag 1 december signeert ze haar nieuwe boek 'Het uiterste der zee’ van 13.00 tot 15.00 uur in boekhandel Van de Sande in Terneuzen en van 15.30 tot 17.00 uur in boekhandel ’t Spui in Vlissingen. Zondag 2 december is ze van 14.00 tot 17.00 uur te gast in boekhandel De Koperen Tuin in Goes.