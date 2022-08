‘Er is veel gebeurd sindsdien’

Het appartement op de begane grond naast de etagewoning waar zij vanaf tweehoog de seizoenen meebeleefde met de oude kastanjeboom in de binnentuin, staat te koop. Ze keek even door het raam naar binnen: ,,Het heeft dezelfde indeling als onze verdieping indertijd. Bijna niet voor te stellen dat we daar met vijf personen woonden; vader, moeder, mijn drie jaar oudere zus Jolanda en ik - en Werna, het meisje uit Terneuzen, dat doordeweeks bij ons was omdat ze hier op de kweekschool zat. Zij sliep in het voorkamertje, Jolanda en ik in het achterkamertje, en vader en moeder in een opklapbed in de kamer-en-suite.”