Enorme zandexplosie voor kust van Vrouwenpolder

Domburg is nu ook vereeuwigd in 58 gedichten

29 juni DOMBURG - Domburg is veelvuldig bezongen en vereeuwigd door schilders, schrijvers en andere kunstenaars. Maar in de poëzie komt het stadje er bekaaid af, zo dacht oud-inwoner Cees Maas. Twintig jaar zoeken naar gedichten en vragen aan dichters om iets te maken over Domburg brengt daar verandering in. Het resultaat: een bundel met 58 gedichten over Domburg.