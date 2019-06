Enorme schedel van potvis Pieter is terug in Domburg

Zuco 103 sluit de Zeeuwse Jazzdagen in Middelburg swingend af

8:00 Juni is de maand van de Zeeuwse jazzdagen. Afgelopen weekend was Porgy en Bess in Terneuzen het episch centrum, komende dagen is dat De Spot in Middelburg. De Braziliaanse klanken van Zuco 103 zorgen voor een swingende afsluiting.