Enorme doeken blijven, maar Panorama Walcheren denkt aan meer variatie

video Met één corona-polsbandje kun je vanaf vrijdag in Middelburg eten, drinken én sporten

MIDDELBURG - Vanaf vrijdag kan iedereen die in Middelburg de horeca in wil, een polsbandje krijgen en daarna elk restaurant of café bezoeken. Zelfs twee sportclubs doen eraan mee, zegt Renny Minnaert van Koninklijke Horeca Nederland in Middelburg. ,,Het bandje is niet verplicht, maar maakt het wel gemakkelijker.”

4 november