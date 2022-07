Enorm schip DAR Mlodziezy op 21 juli open voor publiek in Vlissingen

VLISSINGEN - Het Tall-ship DAR Mlodziezy is op donderdag 21 juli aan boord te bezichtigen in Vlissingen.

Het evenement is een samenwerking tussen Stichting Sail de Ruyter Zeeland en de Gemeente Vlissingen. Van 20 tot en met 22 juli is een klein deel van de internationale Tall Ship-vloot te bewonderen in de binnenhaven van de stad. De vloot maakt een tussenstop in Vlissingen tijdens de reis van Sail Harlingen naar Sail Antwerpen. Het is voor het eerst sinds de pandemie dat de vloot van Tall Ships en Small Ships terugkeert in de Noordzee.