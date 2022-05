Enorm familieportret van Michiel de Ruyter past net door raam op weg naar pronkzaal in Vlissings muZEEum

De omstandigheden voor de verhuizing vanuit Amsterdam waren perfect. Het bleef droog, de temperatuur was goed en ook de wind hield zich rustig. Bij grote temperatuurverschillen, een spatje regen of flinke wind was de operatie zeker afgeblazen. Vandaar dat Pol Verbeeck, hoofd collecties van het MuZEEum, toch wat gespannen op de fiets zat toen de wind wat leek aan te trekken. Maar ook voor andere medewerkers van het museum was het nagelbijten, want zou het toch wel passen?

Het Rijksmuseum geeft het werk langdurig in bruikleen. Dat betekent dat het zeker vijf jaar lang in Vlissingen zal blijven hangen. Om het hier te krijgen, schakelde het Rijks speciale kunsttransporteurs in. Zij besloten, in samenspraak met het MuZEEum, dat het verwijderen van een raamkozijn op de tweede verdieping de enige optie was om het werk van vier meter breed en drie meter hoog ongeschonden binnen te krijgen. Restaurateur Tess Graafland van het Amsterdamse museum zag erop toe dat alles volgens plan verliep. ,,Met lijst is het werk te groot. Gelukkig is die onlangs bij een restauratie vervangen en kan die ook in delen vervoerd worden. De transportkist moet op de steiger nog verwijderd worden. Best een hele operatie. We lenen natuurlijk vaker stukken uit, maar die hoeven meestal niet door het raam naar binnen!”